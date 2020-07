Милан го победи Јувентус со 4:2 со пресврт откако губеше со 0:2. Еден од стрелците на головите беше Златан Ибрахимовиќ. Во 62 минута судијата покажа пенал за Милан, а Ибрахимовиќ се спремаше да го изведе. Тогаш се случи еден интересен момент. Роналдо се обиде да си поигра со умот на нескротливиот Швеѓанец, да го дестабилизира при изведувањето на пеналот. Португалецот му подвикнуваше на својот голман Шчесни: „Добро го познаваш, знаеш како ќе шутира, запри го!“.

Идејата на Роналдо била да ја крене самодовербата на Шчесни, а да го дестабилизира Ибрахимовиќ.

Обидов заврши неуспешно. Ибрахимовиќ се свре кон Роналдо се насмевна, шутна и ја погоди мрежата. Кога играчите трчаа кон центарот Ибрахимовиќ остро го погледна Роналдо и му се изнасмеа и му гестикулираше со прстите обидувајќи се да му каже „многу зборуваш, пријателе“. А кога ЦР7 го виде тоа и тој почна да се смее.

Before Ibrahimovic’s penalty Ronaldo told Szczesny: ‘You know him, you know him’ 🗣

Ibra scored, turned around to look at CR7 and laughed ⚽️😄

Scenes at the San Siro 🙌

