Дваесетти јули е датумот што тренерот на Металург, Зоран Кастратовиќ, го одреди за почеток на подготовките за новата ракометна сезона во која металурзите покрај што ќе бидат дел од домашните натпреварувања, ќе играат и во новоформираната Лига Европа. – Се надевам дека на 20 јули ќе можеме непречено да ги почнеме подготовките за новата сезона. За првите два дена од подготовките се предвидени тестирања и лекарски прегледи, а потоа постепено почнуваме со стандардните тренинзи за физичка и техничко-тактичка подготовка. Во Автокоманда ќе работиме до 30 јули, а потоа до 11 август подготовките ќе ги продолжиме во Маврово.