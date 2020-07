Со победата против Брајтон од 3-1 во рамките на 34. коло во Премиер-лигата, Ливерпул дојде до уште еден голем подвиг во сезоната за памтење

Откако „црвените“ на седум кола до крајот ја осигураа првата титула по 30 години, постанаа првиот клуб кој најбрзо дошол до 30-та победа во шампионатот. Ливерпул до ова успеа да дојде по 34 одиграни натпревари, на кои освен 30. победи има две ремија и исто толку порази.

30 – Liverpool have won 30 of their 34 Premier League games this season (D2 L2); this is the fastest any side has ever reached 30 wins in a season in the history of the English Football League. Authority. pic.twitter.com/Hc4rSW2ZcH

— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020