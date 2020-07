НБА-тимовите полека пристигнуваат во Орландо каде ќе биде доигран простанатиот дел од сезоната. Кошаркарите баш не се најсреќни од она што во видоа првиот ден.

Пред рестартот сите мора да бидат во карантин, она што ги дочека во собите е вистински изненадување, особено кога станува збор за храната.

Трој Даниелс одлучи оброкот да сподели на социјалните мрежи, иако истиот е свеж и вкусен, но е спакуван како храна од авион. Играчите ќе мора да поминат два дена во хотелските соби додека не ги добијат резултатите од Ковид-тестот, па потоа ќе можат да одат на заеднички оброци.

Условите се чини најужани во ВНБА. Дамите ќе играат на Флорида, но условите во хотелите се ужасни, во дел од нив има и црви.

just got this video from one of the laundry rooms inside the WNBA “bubble” and couldn’t be more disturbed. this is not ok. pic.twitter.com/6FC10jlcql

— Kayla Johnson (@klajohnson) July 7, 2020