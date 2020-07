Уште еден шампионат во Европа е одлучен, а Славија од Прага ја потврди шампионската титула во Чешка после ремито без голови со големиот ривал Спарта. Така на три кола до крајот Славија е недостижна на првото место на табелата.

На трибините навивачите направија фантастична кореографија, а на улиците на Прага беше уште поголемо лудило. Илјадници навивачи го следеа натпреварот на голем екран, а потоа почна шоуто со пиротехника. Фудбалерите качени на отворен автобус се возеа по прашките улици, а навивачите ги следеа на секое ќоше со факели, знамиња, песни и огномет.

0-0 at full time… Slavia unbeaten against their fierce rivals Sparta since 2016. #Mistri20 🔴⚪️ 😎 pic.twitter.com/0sDfNnVYhv

— simon renwick (@simon3677) July 8, 2020