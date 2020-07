Имплементирањето на ВАР системот во Премиер лигата не оди по планот. Место да ги отстрани грешките за време на натпреварите, системот постојано создава нови. Така синоќа се одиграа три натпревари во најсилната англиска лига, а на сите имаше погрешни судиски одлуки па дури и покрај ВАР системот.

На дуелот Борнмут-Тотенхем имаше еден момент кога Кинг го турна Хари Кејн од позади, а судијата не покажа пенал. Мајкл Оливер кој беше задолжен за ВАР не покажа ништо.

Втор спорен момент е пеналот на Манчестер Јунајтед на дуелот со Астон Вила. Бруно Фернандес го гази Конса, а судијата покажа пенал за „Ѓаволите“.

Трет момент е мечот Евертон-Саутемптон. Саутемптон доби пенал откако Џејмс Вард-Проус беше „фаулиран“ од Андре Гомеш. За среќа Вард-Проус го промаши пеналот па донекаде правдата е исправена.

Денеска Премиер лигата потврди дека тие три ситуации се погрешно протолкувани.