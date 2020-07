Барселона ги однесе бодовите од гостувањето кај Ваљадолид во 36. коло на шпанската Ла Лига. Еден гол беше доволен за победа. Во 15. минута на асистенција на Лео Меси во позиција се најде Артуро Видал кој со силен шут по земја го погоди голот. Барселона со тој погодок го победи противникот и ги однесе бодовите. Лео Меси ја запиша 20. асистенција сезонава во Ла Лига, толку остварил само Чави во сезоната 2008/09.

Messi with the assist, Vidal with the goal and barca takes the lead. 👌🏽 #ValladolidBarça pic.twitter.com/yV493OjGLO

— Saquon. (@IAmSaquon) July 11, 2020