Сцени какви ретко се гледаат на „Енфилд“. Иако Ливерпул веќе ја освои титулата, менаџерот Јирген Клоп беше бесен на судиите по „ремито“ со Барнли 1:1.

Ник Поп, гостинскиот голман го спаси Барнли од убедлив пораз, а Клоп по натпреварот го истакна тоа.

„Имавме неколку добри шанси, но Поп беше неверојатен“, рече Клоп кој одби да го коментира судењето, иако беше видливо дека по мечот имаше што да им каже.

Jurgen Klopp confronted the referee after Liverpool’s 24-game Premier League winning streak at Anfield came to an end. pic.twitter.com/MsOxwZBX0i

— ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2020