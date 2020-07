Мечот меѓу Петролул и Рапид Букурешт од плеј-офот за пласман во Првата лига на Романија заврши со 0:0 со тоа што домашните останаа со девет играчи на крајот. Прво Лазар беше исклучен во 28. минута, а потоа и голманот Попа во 68. минута. А на домаќинот му е досуден и пенал во 65. минута.

Ударот од 11 метри три пати се изведуваше, а ниту еднаш топката не заврши во мрежата.

Прво голманот на Рапид го одбрани ударот од белата точка, но судијата покажа дека прерано го напуштил голот и на голманот Михаи Попа му покажа жолт картон. Повторен пенал, повторно промашен, а судијата од истите причини му даде втор жолт картон на Попа и го исклучи. Влезе резервниот голман на Петролул, а изведуваше сега шутна високо над голот.

Unbelievable scenes in the Romanian second division! Three different Petrolul players missed the same penalty! The kick was twice retaken because Mihai Popa stepped off his line. Rapid’s goalkeeper was sent off after the second penalty! pic.twitter.com/nYGLTPKDtH

— Alecs Stam (@AlecsStam) July 11, 2020