Шефилд Јунајтед ја прекина серијата од четири меча без победа над Челзи на домашен терен во премиерлигашки натпревари. Вечерва на „Брамал лејн“ популарните „сабји“ го утепаа противникот од Лондон победувајќи го со 3:0.

Резултатот го отвори Мек Голдрик во 18. минута кој ја искористи збунетоста на дефанзивците на Челзи и несигурната одбрана на Кепа. Во 33 минута прекрасна акција на фудбалерите на Шефилд кој во гол ја претвори Оливер Мек Берни одбележувајќи го шестиот гол сезонава во англиското првенство.

Во второто полувреме Мек Голдрик повторно реализира за конечни 3:0. Повторно грешка на дефанзивците на Челзи, а фудбалерот на Шефилд погодува.

Шефилд е на шестото место на табелата, а Челзи е на третата позиција но со поен помалку од четвртиот Лестер кој има меч помалку.

Just incase you missed it, Sheffield United have just gone 2-0 up vs Chelsea. pic.twitter.com/KDWB9zDDOz

Once again Chelsea wears New Jersey, Chlesea concedes first, opponent goes on to score two more. Looks like an old script repeating itself.

But why was Zouma ballwatching? And is that how to defend a cross Rudiger?

Lampard’s defence will embarrass you pic.twitter.com/Chk4tpQfiC

— Clayton (@real_mrclay) July 11, 2020