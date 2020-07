Завршена е втората трка во Формула 1 шампионатот. И оваа како и минатата е возена во Австрија на патеката „Ред Бул Ринг“.

За разлика од минатата кога триумфираше Валтери Ботас, сега како првопласиран заврши Луис Хамилтон. Инаку интересно е тоа што Ботас имаше водство во првиот дел од трката, но Британецот потоа го помина, и го задржа првото место до крај.

Верстапен, пак, кој цело време беше втор, на крајот беше претркан од Ботас на четири круга пред крајот, и заврши како третопласиран.

Најголемата катастрофа се случи на двата болида на Ферари. Чарлс Леклерк и Себастијан Фетел мораа да се откажат уште после три кривини затоа што Леклерк се судри со Фетел, по што и двата болида мораа да ја завршат трката.

Vettel and Leclerc just having fun#AustrianGP🇦🇹 pic.twitter.com/wAu2wHuY4X

— SUNDAY DRIVE 🏎 (@SundayDriveF1) July 12, 2020