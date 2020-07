View this post on Instagram

Полскиот репрезентативец Патрик Валчак е нов играч на Вардар 1961. Тој игра на позицијата пивотмен и со „црвено-црните“ потпиша двегодишен договор до 2022 година. Валчак во Вардар 1961 ќе игра со бројот 7. Witamy…. . . #rkvardar #rkvardar1961 #hcvardar1961 #hcvardar #newplayer #newseason #redblack #ehfclChampions #macedoniahandball #macedonia @patrykwalczak_7