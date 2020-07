Манчестер Сити ќе игра во Лигата на шампионите идната сезона. УЕФА ги казни, тие се пожалија до Спортскиот арбитражен суд во Лозана која им ја уважи жалбата и ја укина казната од УЕФА, плус ќе платат помала парична казна од 10 милиони евра наместо првичните 30 милиони евра.

А првата реакција на Пеп Гвардиола и соработниците после укинувањето на забраната или може да се каже по „победата“ над УЕФА е хит на социјалните мрежи. Селфи за мерак…

The moment Pep Guardiola and his backroom team discovered Man City’s two-year European ban had been overturned 😄 pic.twitter.com/gGBU960Lbn

— ESPN FC (@ESPNFC) July 13, 2020