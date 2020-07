View this post on Instagram

🎯 Владислав Пантелеев ударом со штрафного вновь вывел @pfcarsenaltula вперед! 1:2 🎯 Free-kick goal by Vladislav Panteleev! 1-2 #ТинькоффРПЛ #УралАрсенал #RPL #UralArsenal