Милан – Парма. 15 минута од средбата, Златан Ибрахимовиќ се спрема да изведе слободен удар. Фудбалери на Парма се местат во живиот ѕид. Швеѓанецот мирен, го погледнува противничкиот гол зема залет и шутира силно. Топката удира во лицето на Рикардо Гаљоло, неговиот сонародник кој игра за Парма.

Швеѓанецот почна да се превиткува на тревата, а после укажаната лекарска помош тој застана на нозе. Имаше среќа. Никој не би се осмелил да прими удар во главата од Ибрахимовиќ.

Откако Гаљоло стана, Златан му даде аплауз.

Riccardo Gagliolo makes a reported 13,500 euro per week..

How much would someone have to pay you to take a Zlatan free kick straight to the face?#zlatan #milanparma #SerieA pic.twitter.com/LXNRRSbMMF

— BetAmerica (@BetAmerica) July 15, 2020