Манчестер Сити на својата официјална веб-страница објави фотографии од новиот домашен дрес-комплет за следната сезона.

Дресот е изработен во традиционалната сина боја на „граѓаните“, со интересна текстура на мозаик. Шорцевите, како и оваа сезона, ќе бидат бели. Технички спонзор на англискиот клуб е германската компанија Пума.

From the City, by the City, for the City.

Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎

— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020