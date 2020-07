Светската ракометна федерација го одложи Супер Глоуб турнирот, кој требаше да одржи од 6. до 10. октомври во Саудиска Арабија. Причината е позната, ситуацијата со пандемијата коронавирус, засега не дозволува да се одржат големите натпреварувања.

Од ИХФ нема да се откажат да се одржи неофицијалното светско клупско натпреварување, во зависност од ситуацијата со „Ковид-19“, но и слободните термини ќе излезат со нов датум.

The IHF Council has decided to postpone the 2020 IHF Men’s Super Globe and the 2020 IHF Women’s Youth (U18) World Championship. The IHF will now find a solution with all stakeholders involved and provide updates on the competitions in due course. 👇

