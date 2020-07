Екипата на Аталанта после оние фуриозни 6:2 против Бреша, денеска направи голем кикс со тоа што одигра само 1:1 на гостувањето кај Верона во 34. коло и ги намали шансите за првото место на табелата и „скудетото“. Место три освоија само еден бод и сега се на делба на второто место со Интер со ист број на поени (по 61) односно шест помалку од лидерот Јувентус (овие две екипи имаат меч помалку)

По првото полувреме немаше голови, а во 50. минута Дуван Запата ја начна мрежата на Верона. Тоа беше голема грешка на одбранбениот ред на домашната екипа, а Запата ја украде топката и погоди.

Девет минути подоцна изедначи Песина. Фудбалерот на Верона искористи еден „отпадот“ после одбраната на Голини и погоди.

До крајот остана нерешено. Аталанта го реализира 94 погодок. До крајот им останаа уште четири натпревари. Интер својот меч со Рома го игра утре, а во понеделник Јувентус игра против Лацио.

Duvan Zapata scores for fun🙌

Zapata capitalizes on the mistake and stays composed to make it 1-0 Atalanta🔥 pic.twitter.com/5dxPYZsHzS

— Cafeteros FC (@Cafeteros_FC) July 18, 2020