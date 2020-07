Украинската тенисерка Елина Свитолина го освои трофејот на тенискиот турнир, кој се одржа на аеродромот „Темпелхоф“ во Берлин. Во финалето Свитолина ја победи чешката тенисерка Петра Квитова со 2:1 по сетови 3:6, 6:1 и 10:5.

„За првпат играв на аеродром. Ова е интересен турнир и трофеј кој ќе ми остават спомени. Се концентрирав на играта и што посилно да ја удрам топката. Воопшто не помислував дека околу мене има авиони“, изјави Свитолина.

Elina Svitolina beat Petra Kvitova 3-6, 6-1, 10-5 to win the #Bett1Aces event in Berlin.

Interestingly, it was played in an airport hangar. pic.twitter.com/Ytr3YWDgP5

