Светскиот шампион во Мото ГП Марк Маркез мора да биде опериран затоа што ја скршиш коската на рамото при падот на првата трка во Херез. Возачот на Хонда на початокот на трката, во петиот круг, направи грешка, но успеа да се пробие до третата позиција, а на четири круга до крајот доживеа тежок пад. Тој веднаш е пренесен во болница, а од неговиот тим потврдија дека се работи за потешка повреда и дека Шпанецот ќе паузира извесен период.

Да потсетиме тој го оперираше рамото зимоска кое му правеше проблеми подолго време, а оваа несреќа го дотолчи затоа што ќе го извади од трката, а колку долго, тоа ќе кажат лекарите.

„Се работи за фрактура. Пукната рамена коска. Докторите препорачуваат операција. Тоа е лошо за нас како тим, и за него како возач. Многу го боли, пие апчиња за намалување на болките. Останува во болница под лекарска контрола“, изјавија од Хонда.

It doesn’t look good at all for Marquez.

He always had a dislocated shoulder problem, but this time there was also an hitting with the hand with front tyre in motion on ground.

Best wishes to one of the three best rider in the history of MotoGP, a proper fighter#SpanishGP pic.twitter.com/96VcHPLXsF

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 19, 2020