Лидс е на нозе, следната сезона овој град ќе има свој тим во Премиер-лигата, а пласманот во елитата, фановите го славеа на големо,

Leeds Council staff hard at work cleaning up Millennium Square after the promotion celebrations pic.twitter.com/77fWBS0Ops

— Rebecca Marano (@RebeccaMaranoEP) July 20, 2020