Лионел Меси четврти пат по ред е најдобар стрелец во Ла Лига и ја добива наградата „Пичичи“ со своите 25 гола. Барселона заврши на второто место, а аргентинскиот ас повторно беше најдобар меѓу стрелците во најсилната шпанска лига.

Ова е негова седма награда за најдобар стрелец во Ла Лига, но не и најуспешна затоа што апсолутно најдобра му беше сезоната 2011/12 кога реализираше 50 голови во лигата. Инаку Меси е деветти фудбалер на Барселона со оваа награда почнувајќи од 2000 година.

А наградата за најдобар голман замина во рацете на Тибо Куртоа од Реал Мадрид. Со тоа голманот на Реал ја прекина серијата на награди кои заминуваа кај Јан Облак од Атлетико. Словенечкиот чувар на мрежата доминираше во претходните четири сезони, а сега тоа го прекина Куртоа кој имаше 20 натпревари без да прими гол.

Инаку ова е трета ваква награда за белгискиот голман. Претходните ги доби како голман на Атлетико.

Thibaut Courtois wins the Zamora trophy for most clean sheets in La Liga 🧤

He’s the first Real Madrid goalkeeper to win it since Iker Casillas in 2008 💪 pic.twitter.com/XmuKXV7feW

— Goal (@goal) July 19, 2020