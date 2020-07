Лацио продолжува со катастрофалните настапи после рестартот на Серија А. Вечерва го изгуби и дербито со Јувентус во 34. коло на Серија А и така падна дури на четвртото место на табелата. А „Старата дама“ го разби римскиот тим во второто полувреме со два гола на Кристијано Роналдо, па во финишот Имобиле само го ублажи поразот (2:1).

Во првиот дел Лацио имаше убава можност преку Имобиле, но неговиот шут од далечина заврши во левата статива од голот на Јуве.

А Роналдо го отвори резултатот во 51. минута со погодок од пенал откако судијата Даниеле Орсато по консултација со ВАР покажа на белата точка поради игра со рака на Бастос.

Три минути подоцна контра напад поведе Пауло Дибала кој додаде до Роналдо, а овој повторно ја тресе мрежата на Стракоша. Во финишот Бонучи фаулираше противнички играч, па Орсато покажа пенал за Лацио кој во гол го претвори нивниот најдобар фудбалер Имобиле.

Португалецот сега има 30 гола и заедно со Чиро Имобиле од Лацио го делат првото место на листата на најдобри стрелци сезонава.

Јувентус сега има 80 бодови, осум повеќе од вториот Интер и девет повеќе од Аталанта која е трета. До крајот има уште четири кола.

Јувентус ќе игра уште со Удинезе, Сампдорија, Каљари и Рома.

А Лацио освои само еден бод на последните пет натпревари. Поточно од рестартот има две победи, пет порази и едно реми. Пред да застане првенството поради короната беше втор и се бореше за титула. А потоа тотално разочараа.

Ronaldo With His 29th Goal 🤩 #JuventusLazio pic.twitter.com/HgOp9BNSPs

In No Time Ronaldo Gets His 30th, The Goat? #JuventusLazio pic.twitter.com/WwuPoErGk1

— Omar (@RealOmarAbdalah) July 20, 2020