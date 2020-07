Астон Вила впиша драгоцени три бода во борбата за опстанок во англиската Премиер лига. Благодарение на победат над Арсенал со 1:0, а и поразот на Вотфорд од Сити (0:4), сега тимот на Бирмингем е над црвената линија.

Голот за победа над „топчиите“ го постигна Трезеге во 27 минута од мечот. Со тоа четата на Дин Смит се фати за сламката на спасот, а во последното коло ќе брка победа над Вест Хем за и математички да го осигура опстанокот. Тие можат и без победа да останат во елитата, само ако Вотфорд изгуби од Арсенал во следното, последно коло.

🇪🇬 Trezeguet puts Aston Villa ahead against Arsenal.

😏 If Arsenal don’t come back they will finish below Tottenham for the 4th year in a row.#AFC #AVLARS #THFC #COYS pic.twitter.com/ZHUfAwi6qL

