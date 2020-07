Со погодокот на Луис Муриел во 63. минута Аталанта ја победи Болоња со 1:0 и се врати на второто место на табелата во Серија А, а со меч повеќе има шест бодови помалку од лидерот Јувентус, а два повеќе од третиот Интер.

Тоа беше 95 гол на Аталанта сезонава, а 22 победа. Мечот го одбележа инцидент во првото полувреме во кој тренерите на двете екипи Синиша Михајловиќ и Џан Пјеро Гасперини се пцуеја, а судијата го исклучи стратегот на Аталанта.

Болоња го зпиша 14-тиот пораз, а веќе пет кола не знаат за победа. Сепак, се на „златната средина“ и не се загрозени.

