Пред стартот на сезоната во МЛС-лигата беа големи очекувањата од Интер Мајами на Дејвид Бекам. Но, засега не оди според планот, тимот има пет порази во серија, што пак е рекорд во ова натпреварување.

Интер Мајами вчера беше поразен од Њујорк со 1-0, додека претходно не успеа да дојде до бодови ниту против ДС Јунајтед, Орландо, Филаделфија и ЛА.

Beckham’s Inter Miami after 5 MLS matches

5 losses

3 goals scored

8 goals conceded

Worst start for an expansion club in MLS history. pic.twitter.com/Dbto1Qha3k

— MLS Buzz (@MLS_Buzz) July 20, 2020