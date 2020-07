Натпреварот меѓу Аталанта и Болоња во 35. коло на Серија А го одбележа инцидент меѓу тренерот на гостите Синиша Михајловиќ и тренерот на домашните Џан Пјеро Гасперини. После груб фаул над играчот на Болоња Олсен, Михајловиќ збесна и со оглед на тоа дека нема публика, тонот добро се слуша, па кој знае италијански може да раскаже како двајцата тренери се изнапцуја.

А тренерот на Аталанта незадоволен од судиската одлука дофрли нешто па доби втор жолт картон и беше исклучен. Некој се потрудил да преведе од италијански на англиски што точно му зборувал српскиот тренер на колегата од спротивниот табор.

„Што сакаш. Кој к*р им зборуваш на моите (играчи)? Зборувај си со твоите. Оди дупи некого друг…“, реакцијата на Михајловиќ.

Mihajlovic to Gasperini, all caught in perfect sound live on TV🤣🤣

“What the fuck are you talking to them? Talk to yours & don’t break my balls! Talk to yours,talk to yours and don’t break my balls! Go fuck someone’s ass, don’t break my cock! What the fuck do you want?” #ATABOL

— Carlo Garganese (@carlogarganese) July 21, 2020