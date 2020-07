Сликичка со суперѕвездата на НБА лигата, Леброн Џeјмс од сезоната 2003/2004 кога тој беше „руки“, е продадена на аукција за неверојатни 1,845 милиони долари. Купувач е извршен директор на компанијата „Лоб“, Леоре Авидар.

Таа сума е рекорд за спортска картичка произведена во модерно време – т.е. по 1980 година. Претходниот рекорд на „модерното доба“ беше со сликичката на бејзбол играчот Мајкл Траст, која беше продадена за 922.000 долари.

За секоја од оваа серија на „руки“ сликички, обично се произведуваат 99 примероци, но оваа на Леброн ја достигна оваа цена затоа што беа произведени само 23 примероци, исто како и бројот 23 на неговиот дрес.

Од сите картички во оптек, само ова имаше оценка за „зачувување“ од 9,5.

A signed LeBron James rookie card sold for $1.8 million via Goldin Auctions, per @darrenrovell

That’s the record for a modern day card 🤯 Leore Avidar won the auction. pic.twitter.com/P4zFilHQLd

— NBA Central (@TheNBACentral) July 19, 2020