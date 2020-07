Лидс вечерва во последното коло во Чемпионшип дивизијата победи со 4:0 и со тоа стави точка на сезоната за паметење. Освоеноо прво место, влез во Премиерлигата. Еден од најрадосните секако дека беша Џани Алиоски кој вечерва заедно со своите соиграчи го крена трофејот за освоеното прво место.

Следуваше невидена еуфорија и радост на фановите на Лидс кои уште еднаш излегоа на улица да ги поздрават своите херои.

Leeds United lift the Championship trophy after a stunning season under Marcelo Bielsa 🏆 pic.twitter.com/ifyG7N2l5N

Leeds fans gathered outside Elland Road after they won the Sky Bet Championship title. #lufc pic.twitter.com/CdXsFUAAb5

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) July 22, 2020