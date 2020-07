View this post on Instagram

Со особено задоволство ви го претставуваме @isapundziev како нов член на нашата црно-бела фамилија!!! ◼️◽️ 25 годишниот кошаркар во изминатите години настапуваше во екипите на Карпош Соколи и Фени Индустри. Договорена е соработка 1+1 година и сигурни сме дека @isapundziev ке даде значаен придонес во остварувањето на нашите амбиции како на домашната сцена така и во регионалната @balkanleague Од името на управата на ТФТ, уште еднаш му посакуваме топло добредојде !!! 🖤🤍 @tft_basketball #wecomeone