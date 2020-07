Парма го совлада Наполи со 2:1. Интересно сите три гола паднаа од пенал, а Дејан Кулушевски во 88. минута донесе победа на домашниот тим.

Капрари ја донесе Парма во водство од белата точка во првиот дел, а на старот од второто полувреме Инсиње беше прецизен од пенал за 1:1.

Кулушевски во 88. минута исто така од пенал беше прецизен за триумф на Парма. Интересно е што и Кулушевски и Елмас го почнаа мечот од клупата. Кулушевски влезе во 59. минута, додека Елмас во 65. минута од мечот.

Caprari scores from the spot to give Parma the lead. #ParmaNapoli

pic.twitter.com/FginabPYA3

— Football World (@FTTV10) July 22, 2020