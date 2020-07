Забавата на Енфилд може да почне. Ливерпул после 30 години е шампион на Англија. Но, поради пандемијата на коронавирусот, играчите ќе мора пред празни трибини да слават трофеј.

Затоа, пак, пред стадионот има „фешта“. Ништо не ги спречи фановите на Ливерпул да дојдат пред стадионот и да слават со своите омилени играчи.

🎉 The party is just getting started at Anfield! pic.twitter.com/Rb3VVZRTCv

— SPORF (@Sporf) July 22, 2020