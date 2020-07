Ливерпул после европската и светската титула, во својата витрина вечерва ќе ја додаде и титулата во Премиерлигата, после пауза од 30 години.

Ливерпул на најдобар можен начин го започна славјето денеска, победувајќи го Челзи со 5:3, со што „сините“ од Лондон ја искомплцираа ситуацијата околу пласманот во ЛШ.

Кејта постигна прекрасен гол за 1:0, а потоа Александар Арнолд погоди уште поубаво од слободен удар за 2:0. Вијналдум стрелаше за 3:0, а Жиру намали на 3:1.

Потоа Фирмино погоди за 4:1, а Челзи се врати на -1 со головите на Абрахам и на Пулишиќ. Но, Оксејд-Чемберлејн стави печат на победата од 5:3.

Сега следува церемонијата на предавање на пехарот на играчите на Ливепул.

