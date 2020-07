Пред помалку од 20 дена; Иван Заборавски се најде во центарот на вниманието, младиот руски голман го удри гром додека тој се упатувал кон голот. Видеото за кратко време се рашири низ социјалните мрежи, се чинеше дека 16-годишниот Русин нема да се врати на теренот, но денеска стигна одлична вест.

Заборовски успеа да се опорави и се врати на теренот, тој има лузна, од ланецот кој го носел.

„Ми беше тешко да дишам, но се чувствувам многу подобро“, изјави рускиот тинејџер, кој потпиша професионален договор со Знамја Труда.

Huge congratulations to 16-year-old goalkeeper, Ivan Zaborovskiy who has signed his first professional contract with the club.#FCZT pic.twitter.com/DlkONU7z6z

— Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 21, 2020