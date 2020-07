Конечно, крај на лошата серија на Лацио од пет меча без победа. Римскиот тим вечера потешко од очекувањата го совлада Каљари со пресврт во вториот дел.

Мечот почна ревија од удари кон голот на Каљари, но промена немаше. Во секој момент висеше голот на Каљари, но гостите на крај казнија. Во 45. минута Џовани Симеоне донесе предност.

На стартот од вториот дел прекрасен гол на Милинковиќ-Савиќ. Од дваесетина метри ја „заби“ во горниот лев агол. Лацио и натаму напаѓаше, шутираше кон голот на противникот, а конечниот отпор го скрши Имобиле кој погоди и донесе предност, и на крај победа за Лацио кој е само на бод до обезбедување на учество во Лигата на шампионите.

Simeone gives Cagliari the lead. Shameful defending there by Lazio #LazioCagliari #SerieA

pic.twitter.com/vSoGxDrYye

— Football World (@FTTV10) July 23, 2020