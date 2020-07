Динамо Киев направи потег со кој ги налути своите навивачи. Го назначи Мирчеа Луческу за нов тренер, човекот кој претходно 12 години го предводеше најголемиот ривал Шахтјор Доњецк. Романецот потпиша двегодишен договор со киевскиот великан, а навивачите со револт ја дочекаа неговата промоција:

„До последно мислевме дека ова е само лоша шега што кружи низ интернет. Не знаевме дека раководството е сериозно. Имате ли вие достоинство, почит… Ова е лошо“, велат навивачите.

Имаше и многу други „сочни“ и „невкусни“ коментари упатени до управата на Динамо:

„Дали вие господа имате мозок?“, „Дали сте кловнови?“, а интересен коментар даде навивач под името Андриј:

„Се случи што се случи. Следно е Суркис (Игор Суркис претседателот на Динамо Киев) да го продаде Динамо на Ахметов (Ринат Ахметов претседателот на Шахтјор) за симболични 1 хривнија (украинска валута, 1 хривнија приближно 2 македонски денари)“.

Друг навивач пишува: „Суркис, што не го преименуваш клубот во Динамо Доњецк и да го изнесеш од Киев?“.

Трет пишува: „Ви благодариме за убавата шлаканица што ни ја дадовте. Одете е*ете се заедно со новиот тренер“.

Но не само тоа. Од друга страна Луческу ги налути и навивачите на Шахтјор кого го сметаа за икона на клубот, вистинска легенда затоа што им донесе осум шампионски титули, плус трофејот од Купот на УЕФА. Никој претходно не го направил тоа.

Dinamo Kiev’s ultras are already in love with Lucescu. NOT! pic.twitter.com/UGM5563IEj

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 23, 2020