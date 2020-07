На Јувентус му требаше победа во Удине во 35. коло за математички да ја осигура шампионската титула во Серија А, меѓутоа тоа не му го дозволи нашиот голгетер Илија Несторовски. Со неговиот погодок во 52. минута Удинезе го изедначи резултатот на 1:1 против Јувентус и му даде крила на својот тим кој стигна до победа од 2:1 со погодокот на Фофана во 91 минута.

На тој начин Илија и Удинезе му го одложија на торинскиот великан шампионското славење.

Инаку Матијас де Лихт постигна прекрасен гол од далечина во првото полувреме за водство на Јувентус, но Несторовски со глава ја затресе мрежата на Шчесни за конечни 1:1. А играчот од Брегот Слонова Коска Секо Фофана во контра напад успеа да помина двајца играчи на Јувентус и да го погоди голот за голема победа.

Јуве веќе во недела со победа против Сампдорија на домашен терен ќе ја „запечати“ титулата, инаку деветта по ред.

Nestorovski ties it up 1-1

Seko Fofana scores in the 92' to give Udinese (+510) the victory

