Лерој Сане денеска ја имаше промоцијата во Баерн Минхен, но овој пат фудбалерот имаше можност да се обрати пред новинарите.

Меѓутоа сакајќи или не, Сане наместо да зборува за својот трансфер, коментираше за својот соиграч од репрезентацијата, Хаверц, кој според него е веќе потпишан со Челзи.

„Добро за фудбалот е што Челзи ги ангажираше Вернер и Хаверц“, кажа Сане, без притоа да има во предвид дека Хаверц не е официјализиран во таборот на лондонските „сини“.

Sane just confirmed Kai Havertz to Chelsea it seems pic.twitter.com/eaqVeCsMbl

— Bavarian Bias (@Slimesteiger) July 23, 2020