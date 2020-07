Давид Виља, најдобриот стрелец во историјата на шпанската репрезентација е обвинет за сексуално вознемирување. Додека бил член на Њујорк Сити, наводно секој ден „закачкал“ службеничка во клубот. Шпанецот, секако, ги негираше овие обвинувања, но истрага покрена и самиот клуб Њујорк Сити.

Службеничката открива дека го напуштила клубот поради сексуално вознемирување.

„Таква врста на вознемирување која ја доживеав во Њујорк Сити кај мене и понатаму предизвикува гадење затоа што зборуваме за професионален спорт. Ја променив целата кариера поради с*ањата кои ги правеа и така ми го уништија сонот. Мислев дека тоа ќе биде моја животна шанса, а стигна еден Давид Виља да ме пипка секој е*ен ден, а на шефовите тоа им беше симпатично – го гледаа како материјал за комедија“, напишала девојката која на социјалните мрежи се претставила како Скајлер.

Виља вели дека ништо од тоа не е вистина и дека против обвинувањата ќе се бори преку судови.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams.

— Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020