Првото полувреме од финалето на Купот на Франција освен по водството на ПСЖ од 1:0 ќе остане во знакот на повредата на Килијан Мбапе.

Имено, во 31. минута на мечот, фудбалерот на Ст: Етјен, Перин, имаше жесток старт врз младиот Французин кој доби сериозна повреда на зглобот и мораше предвреме да ја напушти средбата.

Фудбалерите на двата тима веднаш влегоа во меѓусебна пресметка. Останува да видиме како ќе завршу дуелот до крај.

OMG, what a horrible tackle from Perrin on #Mbappe. Hope he is fine😱😳💔

— SnapGoal (@SnapGoal) July 24, 2020