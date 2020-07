Малку знаеме за фудбалот во Сомалија, но еве ќе се запознаеме преку ова најново видео. Класика помеѓу Хорсид и Елман во локалниот шампионат ескалираше откако тренерот на Хорсид, инаку домаќин на мечот, збесна и ги истепа судиите.

После половина час игра во второто полувреме, при резултат 2:2, главниот судија во консултација со линискиот одлучи да му покаже директен црвен картон на тренерот на домашната екипа. Веројатно поради некакво дофрлување на тренерот му беше покажан патот кон соблекувалната. Но место да тргне натаму, тренерот со тупаница го нокаутира линискиот судија, кој се ступоли на тревата, а потоа тргна да го тепа и главниот арбитар кој бегаше.

За среќа беше спречен на време, па судијата избегна ќотек.

Погледнете ги „жешките“ сцени.

Инаку Хорсид е трет на табелата во локалната лига, Елман е на второто место, додека лидер е Могадишу Сити.

In the Somalia 🇸🇴 top-flight yesterday, Horseed FC coach chased punched the fourth referee and chased the center referee on the field after he was shown the red card.

They were playing rivals Elman FC.

Watch here: pic.twitter.com/ezYhXjqFQY

— N U H U ™️ (@NuhuAdams_) July 22, 2020