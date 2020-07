Премиер лигата заврши, Ливерпул е шампион и ќе игра во Лигата на шампионите, а во елитното европско друштво ќе одат Манчестер Сити, Манчестер Јунајтед и Челзи, додека Лига Европа обезбедија Лестер и Тотенхем, а можно е и Вулверхемптон (ако Челзи победи во ФА Купот) или Арсенал (ако триумфира во ФА Купот).

Од лигата испаѓаат Норич, Борнмут и Вотфорд.

Ливерпул освен со шампионската титула која ја чекаше три децении, може да се пофали со најмногу освоени поени (99) и најмногу гостински победи во една сезона (14).

Најдобар асистент веќе четврта сезона по ред е фудбалерот на Манчестер Сити Кевин де Брујн со 20 асистенции повеќе од претходните три сезони.

🥇 Kevin De Bruyne is the PL’s top assist maker for the third time in the last 4 seasons: 2016-17 – K. De Bruyne (18) 2017-18 – K. De Bruyne (16) 2018-19 – E. Hazard (15) 2019-20 – K. De Bruyne (20) pic.twitter.com/6xug17exv2

Манчестер Јунајтед постави нов премиерлигашки рекорд – изведе 14 пенали сезонава.

Џејми Варди од Лестер е најдобриот стрелец оваа сезона со 23 погодоци, еден повеќе од Обамејанг од Арсенал и Дани Ингс од Саутемптон. Варди со 33 години и 198 денови е највозрасниот фудбалер кој ја добил „Златната копачка“ на Премиер лигата (го подобри рекордот на Дрогба).

Голманот на Сити Едерсон ја добива златната ракавица за најдобар голман затоа што на 16 меча ја сочува мрежата недопрена.

⚽️ At 33, Jamie Vardy becomes the oldest player to win the @premierleague Golden Boot – previously Didier Drogba (32) in 2009-10

Harry Kane is the only other Englishman to be PL top scorer since 2000 pic.twitter.com/jpltWP7OZq

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) July 26, 2020