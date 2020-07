Давид Силва го одигра својот последен натпревар за Манчестер Сити во Премиер лигата. Дуелот против Норвич беше неговото збогување, а по мечот шпанскиот играч од средниот ред истакна дека уживал во сите 10 години поминати во клубот.

