Фудбалот се врати во Кина после паузата поради коронавирусот, а фантастичен старт на сезоната имаше Маруан Фелаини. Белгиецот го предводеше својот Шандонг Луненг со победа од 3:2 против Далијан Про каде што тренер е Рафа Бенитез.

Фелаини постигна три гола во период од осум минути во второто полувреме и сите со глава.

Marouane Fellaini scored a hat-trick of headers in just 8 minutes earlier today… 🙌🙌 pic.twitter.com/NKr9j5jL2i

— SPORTbible (@sportbible) July 26, 2020