Првотимецот на Наполи Матео Политано се почасти со нова тетоважа. На својот грб истетовира глава на леопард, а мајсторот за тетовирање се погрижи тоа да изгледа врвно. Политано ја сподели тетоважата со своите фанови. Погледнете.

Politano just got this back tattoo 💉 pic.twitter.com/8csEeA5TPR

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 26, 2020