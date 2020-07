Мексиканскиот клуб Тихуана има традиција да ги потстрижат сите оние млади фудбалери од академијата кои ќе заиграат за првата екипа. Така 18-годишниот Виктор Гузман дебитираше во дуелот со Атлас во Лига МХ, а соиграчите се одлучија за фризура во стилот на Роналдо на СП 2002 година.

Кога секој ќе скрати по некој дел од косата резултатот е овој (на сликата). После одиграниот меч Гузман отиде на фризер пристојно да се среди.

Mexican team Club Tijuana have haircut initiations for all young players who get promoted into their first-team squad. 😭

They gave 18-year-old Victor Guzman a Ronaldo 2002 World Cup cut this week.

Their trim skills need some work 🤣 pic.twitter.com/7XyiF9wKSl

