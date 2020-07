View this post on Instagram

La unión hace la fuerza y hoy somos campeones 🙏🏆🏆🏆🏆✨✨ No sé que palabra inventar para describir tu dedicación, lo que eres, lo que proyectas, lo que nos inspiras y superar lo que ya eres… EL MEJOR DEL UNIVERSO 💫🪐⭐️⚽️ Sigue así 24h 365 días… Año tras año… Pero siempre mereciendo la pena ❤️ No podemos estar más orgullosos de ti @cristiano 🌟🪐💘 Y nosotros así lo celebramos 💃🏻💃🏻 🦄🦄🦄 #pijamasparty 🎉 🎈