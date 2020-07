Екипата на Фулам е многу блиску до пласман во финалето на англискиот плеј-оф за место во Премиер лигата. Лондонската екипа славеше со 2:0 на гостувањето кај Кардиф, па сега треба на домашен терен да ја сочува предноста за да се најде во финалето.

Џошуа Онома го постигна единствениот гол и тоа во стилот на Лео Меси. Издрибла неколку фудбалери во противничкиот шеснаесетник и го погоди голот.

Во финишот на натпреварот Конгоанецот Нескенс Кебано погоди од слободен удар за конечни 2:0 за лондончани.

Реваншот се игра на 30. јули на „Крејвен котиџ“. Во другото полуфинале, одиграно во неделата Свонси триумфираше против Брентфорд со 1:0, а на 29. јули се игра реваншот на теренот на Брентфорд.

Josh Onomah with a #PremierLeague goal in the #Championship Playoffs. #Fulham

pic.twitter.com/ZZytbdEztM

— Maximiliano Bretos (@MaxBretosSports) July 27, 2020