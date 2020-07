Шведскиот напаѓач Златан Ибрахимовиќ постигна гол во 4. минута за водство на Милан на гостувањето кај Сампдорија. А тој гол го стави неверојатниот шведски голгетер на првото место на една листа.

Швеѓанецот сега стана единствениот фудбалер во историјата на италијанската Серија А што има постигнато минимум 50 голови за двата милански гиганти Милан и Интер.

Ибрахимовиќ даде 57 гола за Интер, откако играше за овој тим од 2006 до 2009 година. За Милан играше две сезони од 2010 до 2012, а сега уште половина сезона за да дојде до бројката 50 голови за „росонерите“.

Zlatan Ibrahimovic becomes the first player to score 50 Serie A goals for both Milan clubs 🔴🔵 pic.twitter.com/i0oKNKwxeU

— ESPN FC (@ESPNFC) July 29, 2020