Со трите вечерашни натпревари комплетирано е 37. коло во италијанската Серија А и остана уште едно кое ќе се игра викендов и со тоа ќе биде спуштена завесата на најсилната италијанска лига. Јасно е дека Јувентус е шампион па си дозволи вечерва да биде поразен на гостувањето на Сардинија.

Каљари ја победи „Старата дама“ со 2:0 и тоа е нивна прва победа над торинскиот гигант после ноември 2009 година. Вечерва, Каљари славеше со погодоците на Гаљано и Симеоне во првото полувреме.

Тоа е и 12-та победа на Каљари над Јувентус во 78 натпревари во Серија А. Воедно ја прекина негативната серија од 18 првенствени натпревари без победа над „Старата дама“.

Фиорентина со три гола на Федерико Киеза и еден на Миленковиќ во второто полувреме ја совлада Болоња со 4:0.

Рома ги однесе бодовите од Торино (3:2). „Биковите“ поведоа со голот на Беренгер, но пресвртот го направија Един Џеко и Крис Смолинг уште во првото полувреме. Диавара со гол од пенал во 61 минута носи водство за „волчицата“ од 3:1, а пет минути подоцна Синго со шут од косо и несигурната реакција на голманот Лопез ги постави конечните 2:3.

ГОЛОВИTE ОД МЕЧОТ КАЉАРИ – ЈУВЕНТУС

